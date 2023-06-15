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«Тоттенхэм» заинтересован в подписании Галлахера

Дата публикации: 15-06-2023

«Football.London» информирует, что «Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к Конору Галлахеру.

«Шпоры» намерены вступить в борьбу за хавбека «Челси», на которого также претендуют «Ньюкасл» и другие команды. Галлахер привлек внимание «шпор» своими игровыми качествами, которые идеально вписываются в концепцию Ангелоса Постекоглу, недавно возглавившего клуб.

Полузащитник обучался футболу в структуре «Челси». Его соглашение с «аристократами» рассчитано до середины 2025 года.

В минувшем сезоне на счету Галлахера 45 встреч за лондонцев (3 забитых мяча, 1 результативная передача).

Рыночный ценник на 23-летнего англичанина составляет 32 млн евро (по данным портала «Transfermarkt»).

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