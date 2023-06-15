В «Фенербахче» отреагировали на информацию об интересе клуба к Чалову

Дата публикации: 15-06-2023

Представители «Фенербахче» назвали ложной информацию об интересе клуба к Федору Чалову, контрактом которого владеет ЦСКА.



«Это абсолютная неправда», - заявил изданию «СЭ» Салахаттин Баки (член совета директоров стамбульской команды).



Об интересе «Фенербахче» к россиянину ранее сообщил Фабрицио Романо. Инсайдер отметил, что за центрфорвардом «армейцев» также следит «Галатасарай».



Чалов вернулся в ЦСКА минувшим летом после 6-месячный аренды в «Базеле». В сезоне 2022/2023 он выходил на поле в 41 встрече, отличившись 24 раза и отдав 6 результативных пасов.



Соглашение Чалова с «красно-синими» истекает в 2024 году. На портале Transfermarkt.de ценник на 25-летнего россиянина составляет 12 млн евро.