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В «Фенербахче» отреагировали на информацию об интересе клуба к Чалову

Дата публикации: 15-06-2023

Представители «Фенербахче» назвали ложной информацию об интересе клуба к Федору Чалову, контрактом которого владеет ЦСКА.

«Это абсолютная неправда», - заявил изданию «СЭ» Салахаттин Баки (член совета директоров стамбульской команды).

Об интересе «Фенербахче» к россиянину ранее сообщил Фабрицио Романо. Инсайдер отметил, что за центрфорвардом «армейцев» также следит «Галатасарай».

Чалов вернулся в ЦСКА минувшим летом после 6-месячный аренды в «Базеле». В сезоне 2022/2023 он выходил на поле в 41 встрече, отличившись 24 раза и отдав 6 результативных пасов.

Соглашение Чалова с «красно-синими» истекает в 2024 году. На портале Transfermarkt.de ценник на 25-летнего россиянина составляет 12 млн евро.

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