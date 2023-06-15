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«Арсенал» сделал первое предложение о покупке Хаверца

Дата публикации: 15-06-2023

По информации «The Athletic», «Арсенал» направил в «Челси» запрос по трансферу Кая Хаверца. Переговоры между лондонскими клубами уже состоялись. «Пушкари» также обсудили возможность перехода с самим нападающим, который положительно отреагировал на предложение «Арсенала».

Источник отмечает, что «канониры» не просто проявляют интерес к Хаверцу. Клуб направил «Челси» конкретное предложение, сумма которого не разглашается.

Хаверц связан с «синими» трудовыми отношениями до лета 2025 года. В минувшем сезоне в активе немца 47 игр с 9 голами и 1 ассистом.

Ценник на футболиста равняется 60 млн евро («Transfermarkt»).

Ранее СМИ писали, что Хаверцом интересуется «Реал». Позднее стало известно, что мадридцы отказались от данного трансфера.

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