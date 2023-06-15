«Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» проявляют интерес к Жоау Феликсу

Дата публикации: 15-06-2023

«Вулверхэмптон» и «Астон Вилла» планируют взять в аренду Жоау Феликса. Информацию об интересе английских клубов к игроку «Атлетико» опубликовал ресурс «Marca».



Именно «Астон Виллу» и «Вулверхэмптон» называют основными претендентами на португальца, который вторую часть минувшего сезона находился в аренде в «Челси». В составе «аристократов» Феликс провел 16 встреч в АПЛ, отметившись 4 забитыми мячами.



Срок действия контракта 23-летнего исполнителя с «Атлетико» ограничен июнем 2027 года. Однако его карьера в составе «матрасников» под большим вопросом из-за напряженных отношений с Диего Симеоне, тренирующим мадридцев.



Рыночный ценник на Феликса равняется 50 млн евро (источник – Transfermarkt.de).