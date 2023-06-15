«Кадис» хочет получить от «Спартака» 4-5 млн евро за трансфер Бонгонда

Дата публикации: 15-06-2023

«Кадис» определился с размером вознаграждения, которое планирует получить с продажи Тео Бонгонда. Роберт Джеймс из «Blaze Trends» информирует, что «Спартаку» придется заплатить за правого вингера испанцев 4-5 млн евро.



Бонгонда перешел в «Кадис» в августе прошлого года из «Генка». Бельгийцы получили за него 3 000 000 евро. Теперь руководство «Кадиса» намерено заработать на продаже игрока сборной ДР Конго.



Базовый ценник на Тео составит 5 млн евро. При этом испанцы понимают, что «красно-белые» не будут сильно переплачивать за 27-летнего футболиста, потому согласны отпустить его за 4 миллиона или включить в соглашение бонусные выплаты.



В сезоне 2022/2023 в активе Бонгонда 32 поединка за «Кадис» (4 забитых мяча, 3 ассиста).