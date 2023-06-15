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«Реал» официально объявил о переходе Беллингема

Дата публикации: 15-06-2023

В пресс-службе «Реала» сообщили о закрытии сделки по трансферу Джуда Беллингема.

Соглашение англичанина со «сливочными» рассчитано на 6 лет. Ранее о переходе 19-летнего хавбека сообщила «Боруссия». В Дортмунде уточнили, что сумма трансфера составит 103 млн евро и бонусные выплаты, размер которых может достигнуть почти 31 000 000 евро.

Презентация Беллингема в качестве новичка «сливочных» состоится 15-го июня.

Состав «шмелей» полузащитник пополнил в 2020 году, перейдя из «Бирмингема». В прошедшем сезоне на счету англичанина 14 забитых мячей и 7 результативных передач в 42 встречах.

Рыночная стоимость Беллингема составляет 120 млн евро.

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