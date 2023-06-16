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«Вест Хэм» отверг первое предложение «Арсенала» по Райсу

Дата публикации: 16-06-2023

В «The Guardian» появилась информация, что «Вест Хэм Юнайтед» ответил отказом на предложение «Арсенала» по Деклану Райсу. «Пушкари» рассчитывали выкупить хавбека за 94 млн евро.

Команда Микеля Артеты хотела разбить выплаты на продолжительный период, а также включить в контракт бонусы, достичь которые было бы весьма проблематично. По всей видимости, «Арсенал» направит улучшенное предложение по Райсу.

В «Вест Хэме» надеются получить за футболиста порядка 117 млн евро. «Молотобойцы» находятся в ожидании запроса от «Ман Сити», но «горожане» пока лишь изучают возможность трансфера и ведут себя менее активно, чем «красно-белые».

В минувшем сезоне в активе Райса 50 встреч (5 голов, 4 ассиста). Вместе с «Вест Хэмом» полузащитник выиграл Лигу конференций 2022/2023.

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