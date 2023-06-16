«Интер» претендует на Балогуна

Дата публикации: 16-06-2023

«La Gazzetta dello Sport» сообщает об интересе «Интера» к Фоларину Балогуну, принадлежащему «Арсеналу». Миланцы хотят арендовать форварда.



«Канониры» настаивают на полноценном переходе игрока и оценивают его в 40 млн евро. Из-за этого с успешным завершением трансфера могут возникнуть проблемы.



Пьеро Аузилио, занимающий пост спортивного директора «Интера», прибыл в Лондон, где у него запланирован ряд встреч по поводу возможных трансферов. В числе потенциальных тем предстоящих переговоров значится и переход Балогуна.



В сезоне 2022/2023 нападающий находился в аренде в «Реймсе». За французскую команду он провел 39 встреч, отличившись 22 раза и отдав 3 голевых паса. Контракт Балогуна с «Арсеналом» истекает в июне 2025 года.