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«Интер» претендует на Балогуна

Дата публикации: 16-06-2023

«La Gazzetta dello Sport» сообщает об интересе «Интера» к Фоларину Балогуну, принадлежащему «Арсеналу». Миланцы хотят арендовать форварда.

«Канониры» настаивают на полноценном переходе игрока и оценивают его в 40 млн евро. Из-за этого с успешным завершением трансфера могут возникнуть проблемы.

Пьеро Аузилио, занимающий пост спортивного директора «Интера», прибыл в Лондон, где у него запланирован ряд встреч по поводу возможных трансферов. В числе потенциальных тем предстоящих переговоров значится и переход Балогуна.

В сезоне 2022/2023 нападающий находился в аренде в «Реймсе». За французскую команду он провел 39 встреч, отличившись 22 раза и отдав 3 голевых паса. Контракт Балогуна с «Арсеналом» истекает в июне 2025 года.

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