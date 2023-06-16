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Абаскаль хочет видеть в «Спартаке» игрока ЦСКА

Дата публикации: 16-06-2023

«Спартак» нацелился на Хесуса Медину из ЦСКА. Информацией в своем «Twitter» поделился Бруно Понт. Журналист также сообщил, что на хавбека «армейцев» претендуют несколько английских команд.

Другой инсайдер Анар Ибрагимов отметил, что переговоры по Медине ведет Тим Мешеде, который представляет интересы Гильермо Абаскаля, возглавляющего «красно-белых».

ЦСКА подписал парагвайца зимой 2022 года в ранге свободного агента. В минувшем сезоне на счету 26-летнего футболиста 11 забитых мячей и 8 результативных передач в 33 встречах за команду Владимира Федотова.

Срок действия контракта Медины с москвичами ограничен летом 2025 года. Рыночный ценник на Хесуса равняется 6 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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