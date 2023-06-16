«Манчестер Юнайтед» принял решение по трансферу Осимхена

Дата публикации: 16-06-2023

В «Ман Юнайтед» решили отказаться от трансфера Виктора Осимхена. По данным «Daily Sport», причиной тому стал слишком высокий ценник на нигерийца. «Наполи», владеющий контрактом форварда, готов расстаться с ним за 150 млн евро. Столь внушительную сумму «манкунианцы» платить за Осимхена не готовы.



После отказа «МЮ» число претендентов на 24-летнего исполнителя сократилось. Фаворитами в споре за нападающего «Наполи» считаются «ПСЖ» и «Челси».



Соглашение Осимхена с неаполитанцами действует до июня 2025 года. В завершившемся сезоне в его активе 31 забитый мяч и 5 ассистов в 39 играх за клуб.



Рыночная стоимость нигерийца равняется 120 млн евро («Transfermarkt»).