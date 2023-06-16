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«Ньюкаслу» предложили подписать Кулушевски

Дата публикации: 16-06-2023

Услуги Деяна Кулушевски были предложены «Ньюкаслу». Информацию разместил в соцсети Ли Райдер.

Права на вингера принадлежат «Ювентусу», но последние 1,5 года он выступает в составе «Тоттенхэма» в рамках арендного соглашения, срок действия которого истекает в июне. При этом «шпоры» пока не проявляют активности в вопросе выкупа контракта Кулушевски. Лондонцы готовы предложить за него не более 20 млн евро. «Ювентус», который на Деяна уже не рассчитывает, оценивает футболиста в € 30 миллионов.

В сезоне-22/23 Кулушевски не отметился высокой результативностью. В активе 23-летнего шведа 2 гола и 8 результативных пасов в 37 матчах за «Тоттенхэм».

По данным портала Transfermarkt.de, на сегодняшний день вингер стоит порядка 55 млн евро.

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