«Ньюкаслу» предложили подписать Кулушевски

Дата публикации: 16-06-2023

Услуги Деяна Кулушевски были предложены «Ньюкаслу». Информацию разместил в соцсети Ли Райдер.



Права на вингера принадлежат «Ювентусу», но последние 1,5 года он выступает в составе «Тоттенхэма» в рамках арендного соглашения, срок действия которого истекает в июне. При этом «шпоры» пока не проявляют активности в вопросе выкупа контракта Кулушевски. Лондонцы готовы предложить за него не более 20 млн евро. «Ювентус», который на Деяна уже не рассчитывает, оценивает футболиста в € 30 миллионов.



В сезоне-22/23 Кулушевски не отметился высокой результативностью. В активе 23-летнего шведа 2 гола и 8 результативных пасов в 37 матчах за «Тоттенхэм».



По данным портала Transfermarkt.de, на сегодняшний день вингер стоит порядка 55 млн евро.