«Краснодар» хочет получить за Сперцяна более 12 млн евро

Дата публикации: 16-06-2023

Грач Хачатрян в своем Twitter-аккаунте рассказал, сколько «Краснодар» рассчитывает выручить с продажи Эдуарда Сперцяна. Журналист заявил, что «быки» готовы расстаться с полузащитником за 12 млн евро и дополнительные бонусы.



Ранее СМИ писали об интересе к Сперцяну со стороны «Марселя» и «Аякса». Амстердамская команда готова заплатить за представителя сборной Армении 9 млн евро.



Сперцян обучался футболу в академии «Краснодара». За основу «быков» он дебютировал в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне на счету хавбека 41 игра за краснодарскую команду (14 голов, 14 ассистов). Его соглашение с «черно-зелеными» истекает в 2026 году.



По итогам сезона 2022/2023 Сперцяна признали лучшим полузащитником РПЛ.