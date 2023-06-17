«Ростов» объявил о продлении контракта с Ланговичем

Дата публикации: 17-06-2023

В пресс-службе «Ростова» сообщили о пролонгации контракта с Андреем Ланговичем.



«Андрей продлил соглашение с «Ростовом». Наш воспитанник заключил новый контракт сроком до 2028 года. Ланго, красивых и успешных игр», - написала в «Telegram» пресс-служба ростовской команды.



В основе клуба с берегов Дона Лангович дебютировал в 2021 году. В этом сезоне защитник впервые отличился за команду. Всего в его активе 49 встреч за «жёлто-синих», в которых он отметился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами.



Рыночный ценник на 20-летнего футболиста составляет 1,8 млн евро («Transfermarkt»).



«Ростов» по итогам минувшего сезона финишировал на 4-ой строчке в РПЛ, набрав 53 очка.