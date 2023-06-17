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Смоллинг продлил контракт с «Ромой»

Дата публикации: 17-06-2023

Крис Смоллинг остается в «Роме». Римляне договорились с защитником о пролонгации трудовых отношений. Информация появилась на сайте итальянской команды.

Новое соглашение со Смоллингом, который стал игроком «Ромы» в 2020 году, будет действовать до июня 2025 года. Ранее ряд источников сообщали, что англичанин может сменить команду в летнее межсезонье, однако этого не произошло.

В сезоне 2022/2023 на счету 33-летнего игрока обороны 47 встреч за «Рому» с 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Рыночная стоимость Криса составляет 8 000 000 евро (по версии «Transfermarkt»).

В минувшей кампании Смоллинг в составе «джаллоросси» дошел до финала Лиги Европы, где его команда проиграла испанской «Севилье».

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