Юнус Муса станет трансферной целью «Вест Хэма» в случае ухода Райса

Дата публикации: 17-06-2023

В случае расставания с Декланом Райсом «Вест Хэм Юнайтед» попытается подписать хавбека «Валенсии». По данным «CBS», в Юнусе Мусе «молотобойцы» видят замену своему лидеру.



Американским футболистом интересуются сразу несколько клубов АПЛ, но лондонцы наиболее активны в вопросе его трансфера. При этом предложений по Мусе «Вест Хэм» пока не делал. В клубе ждут, пока ситуация с Райсом, который может перейти в «Ман Сити» или «Арсенал», окончательно прояснится.



В прошедшем сезоне Муса выходил на поле в футболке «Валенсии» в 37 играх (2 ассиста). Соглашение испанского клуба с американцем истекает в 2026 году.



Зимой заполучить Мусу пытался «Челси». Однако «Валенсия» отказалась продавать его «аристократам» за 35 млн евро.