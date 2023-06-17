«Ювентус» хочет снизить цену за подписание Милика

Дата публикации: 17-06-2023

Никола Скира поделился деталями возможного трансфера Аркадиуша Милика.



Инсайдер рассказал, что в своем составе польского нападающего хочет видеть «Ювентус». Туринцы рассчитывают арендовать его за сумму в 0,5-1 млн евро, прописав в соглашении обязательство по выкупу за 5-5,5 млн евро. Помимо этого, «бьянконери» готовы предусмотреть в полноценном контракте бонусы в случае выхода клуба по итогам сезона 2023/2024 в ЛЧ при условии, что Милик отыграет за клуб не менее половины от всех матчей сезона.



Ранее СМИ писали, что «Юве» планирует воспользоваться опцией выкупа в арендном договоре Милика, которая предполагает разовую выплату «Марселю» в размере 7 млн евро и бонусный платеж в 2 миллионов евро. Для поляка туринцы подготовили 3-летний контракт с годовой зарплатой в € 3 млн.