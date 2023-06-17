«Торино» не готов заплатить за Миранчука «Аталанте» более 7 млн евро

Дата публикации: 17-06-2023

В «Торино» не будут платить за Миранчука свыше 7 млн евро. Информацию опубликовал ресурс «Tuttosport».



Туринцы не намерены платить «Аталанте» сумму, указанную в арендном договоре. Компенсацию в 9,5 млн евро и 1,5 миллиона бонусных выплат в «Торино» считают чрезмерно большой. В клубе согласны заплатить за российского игрока 7 000 000 евро, дополнительно прописав в контракте бонусную составляющую. В «Аталанте» обсуждают вопрос по будущему Миранчука. Не исключено, что полузащитник вернется в команду из Бергамо.



Ранее ряд источников писали, что «Торино» хочет пролонгировать арендный договор Миранчука еще на 1 год и сделать опцию выкупа обязательной.



В завершившемся сезоне в активе 27-летнего россиянина 31 игра за «быков» (4 забитых мяча, 6 ассистов).