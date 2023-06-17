«Манчестер Юнайтед» намерен улучшить предложение по Маунту до 59 млн евро

Дата публикации: 17-06-2023

«Mirror» утверждает, что «МЮ» вскоре направит в «Челси» финальное предложение по трансферу Мэйсона Маунта.



Ранее «красные дьяволы» уже пытались оформить переход хавбека, предложив за него порядка 47 млн евро, но получили отказ. Теперь клуб готов увеличить сумму компенсации до 59 млн евро. В «Челси» хотят получить за Маунта 82 млн евро, потому не исключено, что новое предложение «Юнайтед» также будет отклонено. Вместе с тем «синим» необходимо продать нескольких футболистов, чтобы не нарушить требования финансового «фэйр-плей».



Соглашение Маунта с «Челси» действует до середины 2024 года. По ходу минувшего сезона хавбек провел за лондонцев 35 встреч, в которых стал автором 3 забитых мячей и 4 результативных пасов.