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Азар раздумывает над завершением футбольной карьеры

Дата публикации: 18-06-2023

Бельгийский футболист Эден Азар готов принять решение о завершении карьеры. Игрок не горит желанием искать новую команду, бельгиец хочет посвятить свое свободное время семье.

Интерес к Азару проявляют клубы из МСЛ, а также бельгийский «Моленбек», в котором выступает младший брат Эдена – Килиан.

Ранее 32-летний вингер разорвал контракт с мадридским «Реалом». Эден выступал за «галактикос» с 2019 года. На счету Азара 76 матчей за испанский клуб во всех турнирах, в которых он забил семь мячей и отдал двенадцать результативных передач. Вместе со «сливочными» бельгиец выиграл 8 трофеев.

Кроме «Реала» Азар играл за французский «Лилль» и английский «Челси». На протяжении своей карьеры футболист провел 623 встречи, забив 167 голов.

Источник - «L'Equipe».

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