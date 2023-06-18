Азар раздумывает над завершением футбольной карьеры

Дата публикации: 18-06-2023

Бельгийский футболист Эден Азар готов принять решение о завершении карьеры. Игрок не горит желанием искать новую команду, бельгиец хочет посвятить свое свободное время семье.



Интерес к Азару проявляют клубы из МСЛ, а также бельгийский «Моленбек», в котором выступает младший брат Эдена – Килиан.



Ранее 32-летний вингер разорвал контракт с мадридским «Реалом». Эден выступал за «галактикос» с 2019 года. На счету Азара 76 матчей за испанский клуб во всех турнирах, в которых он забил семь мячей и отдал двенадцать результативных передач. Вместе со «сливочными» бельгиец выиграл 8 трофеев.



Кроме «Реала» Азар играл за французский «Лилль» и английский «Челси». На протяжении своей карьеры футболист провел 623 встречи, забив 167 голов.



Источник - «L'Equipe».