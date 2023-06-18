«Локомотив» объявил о переходе Самошникова

Дата публикации: 18-06-2023

В пресс-службе «Локомотива» сообщили о заключении соглашения с Ильей Самошниковым. Состав клуба защитник пополнил в ранге свободного агента, подписав с «железнодорожниками» контракт, рассчитанный на 3 года. В новой команде Илья выбрал себе 77-ой номер.



Прежним клубом фулбека был «Рубин». Казанцы выкупили права на него у «Торпедо» за 50 тысяч евро. В минувшем сезоне Самошников выходил на поле в футболке «Рубина» в 28 играх, отметившись 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами.



Рыночный ценник на 25-летнего футболиста составляет 2,5 млн евро («Transfermarkt»).



Осенью 2021 года Самошников впервые сыграл за сборную России. Всего в его активе 3 поединка за национальную команду (без результативных действий).