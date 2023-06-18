«ПСЖ» предложил Артете стать главным тренером клуба

Дата публикации: 18-06-2023

«ПСЖ» готов назначить Микеля Артету главным тренером команды. Парижане, недавно попрощавшиеся с Кристофом Гальтье, продолжают поиски нового наставника, пишет «RMC Sport».



После того, как «Пари Сен-Жермен» получил отказ от Юлиана Нагельсмана, число кандидатов на пост тренера клуба сократилось до четырех. Одной из главных целей французского гранда является Микель Артета, работающий с «Арсеналом». Луиш Кампуш, возглавляющий спортивное направление клуба, уже беседовал со специалистом, но вероятность того, что стороны договорятся о сотрудничестве, минимальна.



«ПСЖ» также интересуется Сержиу Консейсау, возглавляющим «Порту». Переговоры с представителями португальца состоятся в эти выходные.



Среди других кандидатов значатся Луис Энрике и Тьяго Мотта.