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«Челси» предлагает «Интеру» громкий обмен игроками

Дата публикации: 18-06-2023

Ромелу Лукаку не хочет возвращаться в «Челси». В планах бельгийца остаться в «Интере» после завершения арендного соглашения. «Аристократы» готовы рассмотреть вариант с трансфером форварда при условии включения в сделку Николо Бареллы. Информацией поделился ресурс «Goal», ссылаясь на «Corriere dello Sport».

«Челси» в связи с возможным уходом Кая Хаверца и Мэйсона Маунта может понадобиться полузащитник. Барелла смог бы закрыть проблемную позицию.

Есть вероятность, что миланцы попробуют продлить аренду Лукаку еще на 1 год. В этом случае вариант с обменом рассматриваться не будет.

В минувшем сезоне на счету Бареллы 9 забитых мячей и 10 ассистов в 52 играх за «Интер». Его соглашение с «нерадзурри» действует до лета 2026 года.

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