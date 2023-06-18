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«Спартак» и ЦСКА поборются за полузащитника «Гремио»

Дата публикации: 18-06-2023

Ресурс «Fute RS» в своем Twitter-аккаунте, указывая в качестве источника информации Диого Росси, пишет, что ЦСКА и «Спартак» прорабатывают вариант с трансфером Бительо, принадлежащего «Гремио».

Хавбек также интересен «Монако» и «Униону», который завоевал право участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В структуре «Гремио» Бительо находится с юных лет и закрывает позицию центрального атакующего полузащитника. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего бразильца 28 встреч за клуб, в которых он отметился 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Бительо связан трудовыми отношениями с «Гремио» до конца 2025 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 3,5 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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