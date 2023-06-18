«Интер» может подписать защитника «Барселоны»

Дата публикации: 18-06-2023

«Sport» информирует, что «Интер» намерен подписать в летнее межсезонье сразу 2 защитников в центр обороны. Среди возможных новичков миланцев значится Эрик Гарсия из «Барселоны».



Для «сине-гранатовых» в приоритете полноценный трансфер Гарсии, но клуб может рассмотреть вариант с арендой центрбека, включив в договор опцию выкупа. За своего подопечного каталонцы хотят получить 10-15 млн евро. Для «Барселоны» вопрос летних трансферов на выход стоит достаточно остро, поскольку для получения права регистрировать новичков клубу необходимо продать нескольких футболистов до конца июня.



Гарсия не хотел бы покидать «Камп Ноу», но в центре защиты у «Барсы» большая конкуренция. Здесь выступают Кристенсен, Араухо и Кунде, также клуб может подписать Иньиго Мартинеса.