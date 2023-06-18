Коваленко перейдет в «Зенит». «Локомотив» и «Динамо» проиграли борьбу за него

Дата публикации: 18-06-2023

Александр Коваленко в скором времени, вероятно, перейдет в «Зенит». Такая информация появилась в «РБ Спорт».



На хавбека «Сочи» также претендовали «Динамо» и «Локомотив», но петербуржцам удалось опередить московские команды в споре за футболиста. В составе «железнодорожников» Коваленко хотел видеть Галактионов, возглавляющий москвичей, но переговоры по Коваленку завершились неудачей. «Динамо» не обсуждало возможность сотрудничества с самим полузащитником.



«Александр долго думал, но «Зенит» предложил более интересные в плане карьерных перспектив и финансов условия», - публикует заявление источника «РБ Спорт».



В минувшем сезоне Коваленко был арендован «Крыльями Советов». В активе 19-летнего исполнителя 2 гола и 3 ассиста в 30 играх за самарцев.