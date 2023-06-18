Джака может остаться в «Арсенале» по двум причинам

Дата публикации: 18-06-2023

Гранит Джака уже дал понять, что хочет покинуть «Арсенал» этим летом. Как известно, интерес к нему проявляют леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Однако игрок сборной Швейцарии в конечном счете может остаться на «Эмирейтс». Об этом утверждает «BBC».



Во-первых, «канониры» еще не получили официального предложения по нему. Во-вторых, даже если это произойдет, наставник лондонцев Микель Артета может заблокировать уход Гранита до тех пор, пока клуб не найдёт замену полузащитнику. При этом существует вероятность, что Джаке и вовсе придется ждать окончания контракта, рассчитанного до 30 июня 2024 года.



В последнее время СМИ связывают «Арсенал» с Декланом Райсом («Вест Хэм») и Каем Хаверцем («Челси»).