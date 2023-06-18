«Тоттенхэм» официально объявил о подписании Кулушевски

Дата публикации: 18-06-2023

Шведский хавбек Деян Кулушевски покинул «Ювентус» и официально стал полноценным игроком «Тоттенхэма». Команды не разглашают сумму трансфера игрока. Согласно данным «Transfermarkt», новичок обошелся «шпорам» в 30 000 000 евро.



Английский клуб воспользовался опцией выкупа игрока после пребывания Деяна в аренде. Атакующий полузащитник подписал контракт с командой Анге Постекоглу до лета 2028 года.



Кулушевски присоединился к лондонцам летом 2022 года. Футболист отыграл за «Тоттенхэм Хотспур» 37 матчей во всех турнирах (2 гола и 8 ассистов). Швед попал в топ-10 игроков чемпионата Англии по результативным передачам.



Напомним, «Тоттенхэм» завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 60 очков. Сезон-23/24 «шпоры» проведут без еврокубков.