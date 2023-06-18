Источник: Хоселу будет выступать за «Реал» на правах аренды

Дата публикации: 18-06-2023

Мадридский «Реал» подписал нападающего «Эспаньола» Хоселу. Футболист будет играть за «сливочных» на правах аренды, которая продлится до конца сезона 2023/24, о чем информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.



По его данным, испанский гранд заплатит 500 тысяч евро за годовую аренду игрока. В договоре прописана необязательная опция выкупа 33-летнего форварда за 1,5 млн евро. Хоселу согласился на уменьшение заработной платы, чтобы оказаться на «Сатьяго Бернабеу».



Для испанского футболиста этот переход является возвращением в «королевский клуб». С 2010 по 2012 год он играл за резервную команду «Реала».



За всю свою карьеру Хоселу выступал в «Сельте», «Хоффенхайме», «Айнтрахте» из Франкфурта, «Ганновере», «Сток Сити», «Депортиво», «Ньюкасле», «Алавесе» и «Эспаньоле». В этом сезоне за «бело-синих» нападающий провел 38 матчей, в которых отличился 17 голами и 4 результативными передачами.