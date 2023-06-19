Гризманн ответил на слухи о переходе в «ПСЖ»

Дата публикации: 19-06-2023

Антуан Гризманн дал комментарии на тему своего перехода в «Пари Сен-Жермен».



«Я не хотел бы уходить из мадридского «Атлетико». Мне и моей семье комфортно здесь. Хочу победить в Ла Лиге вместе с командой, а также попробовать показать что-то уникальное в Лиге чемпионов», - публикует заявление француза в своем «Twitter» Фабрицио Романо.



Ранее в СМИ появилась информация, что Гризманн может стать игроком «ПСЖ».



По условиям арендного соглашения «матрасники» должны будут выкупить контракт Антуана у «Барселоны» за 20 млн евро. В минувшем сезоне француз провел за «Атлетико» 48 встреч (16 забитых мячей, 19 результативных передач).



Рыночный ценник на Гризманна составляет 25 млн евро («Transfermarkt»).