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Гризманн ответил на слухи о переходе в «ПСЖ»

Дата публикации: 19-06-2023

Антуан Гризманн дал комментарии на тему своего перехода в «Пари Сен-Жермен».

«Я не хотел бы уходить из мадридского «Атлетико». Мне и моей семье комфортно здесь. Хочу победить в Ла Лиге вместе с командой, а также попробовать показать что-то уникальное в Лиге чемпионов», - публикует заявление француза в своем «Twitter» Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ появилась информация, что Гризманн может стать игроком «ПСЖ».

По условиям арендного соглашения «матрасники» должны будут выкупить контракт Антуана у «Барселоны» за 20 млн евро. В минувшем сезоне француз провел за «Атлетико» 48 встреч (16 забитых мячей, 19 результативных передач).

Рыночный ценник на Гризманна составляет 25 млн евро («Transfermarkt»).

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