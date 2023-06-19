Почеттино рассчитывает на Брою. Форварда «Челси» не планируют включать в сделку по Кайседо

Дата публикации: 19-06-2023

Фабрицио Романо написал в «Твиттере», что новоиспеченный наставник «Челси» Маурисио Почеттино не намерен отказываться от услуг Армандо Брои.



Инсайдер подчеркнул, что форвард останется в клубе и не будет частью сделки по переходу Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Аргентинский специалист собирается посмотреть на Брою на предсезонных сборах. Футболист полностью восстановился после травмы и готов побороться за место в составе лондонцев.



В минувшем сезоне в активе албанца 18 встреч за «аристократов», в которых он отличился 1 раз и сделал 1 ассист. При этом с конца декабря прошлого года нападающий находился вне игры из-за повреждения колена.



Соглашение с Армандо истекает в 2028 году. Transfermarkt.de оценивает 21-летнего исполнителя в 30 млн евро.