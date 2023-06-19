СМИ: Кокорин не останется в «Фиорентине», есть два сценария расставания

Дата публикации: 19-06-2023

У Александра Кокорина, который выдал великолепный сезон в кипрском «Арисе», почти нет шансов остаться в «Фиорентине». «Фиалки» не рассчитывают на россиянина и хотели бы продать его, что позволит клубу высвободить дополнительные 1,9 млн евро, которые уходят на зарплату форварда. Об этом пишет «Corriere dello Sport».



В минувшем сезоне Кокорин стал одним из лидеров «Ариса», который арендовал его в августе прошлого года. На счету 32-летнего россиянина 13 забитых мячей и 6 голевых передач в 30 встречах за кипрскую команду. Руководство «Ариса» хотело бы сохранить футболиста, оформив его полноценный переход.



В «Фиорентине» рассматривают 2 варианта прекращения сотрудничества с Кокориным. Флорентийцы могут продать Александра «Арису» или расторгнуть с ним контракт.