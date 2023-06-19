«Арсенал» готов продать Парти этим летом

Дата публикации: 19-06-2023

Фабрицио Романо информирует, что в летнее межсезонье «Арсенал» может продать Томаса Парти. «Пушкари» готовы расстаться с опорником и ждут предложений от команд, интересующихся им. О сумме, которую «канониры» хотят получить с продажи ганца, инсайдер не сообщает.



Лондонцы выкупили контракт Парти у «Атлетико» в 2020 году, заплатив за него 50 000 000 евро. В сезоне 2022/2023 в активе 30-летнего опорника 40 матчей за «пушкарей», в которых он отметился 3 забитыми мячами.



Соглашение ганца с «Арсеналом» действует до середины 2025 года. Рыночная стоимость футболиста равняется 38 млн евро (Transfermarkt.de).



За сборную Ганы Парти провел 43 встречи, в которых ему удалось отличиться 13 раз.