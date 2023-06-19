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«Интер Майами» согласовал контракт с Альбой

Дата публикации: 19-06-2023

По данным «Mundo Deportivo», «Интеру Майами» удалось договориться по условиям соглашения с Жорди Альбой. Ранее стало известно, что состав американского клуба пополнит Лионель Месси.

В «Интере Майами» пытаются завершить оформление перехода в максимально короткие сроки. В клубе рассчитывают, что договор с Альбой будет подписан после финала Лиги наций.

Согласно действующим нормам лиги зарплата Жорди не может превышать 2 млн долларов за сезон. Сейчас в клубе пытаются найти дополнительный источник дохода для защитника, такой как должность посла на ЧМ-2026 или рекламные поступления.

Помимо американской команды, у Альбы есть и другие варианты.

Примечательно, что в «Интере Майами» может оказаться и другой игрок «Барселоны». Речь идет о Серхио Бускетсе.

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