Анчелотти возглавит сборную Бразилии – стороны договорились

Дата публикации: 19-06-2023

«Mundo Deportivo», указывая в качестве источника информации Луиса Родриго (журналист «TV Globo») сообщает, что бразильской конфедерации футбола (CBF) удалось убедить Карло Анчелотти возглавить национальную команду. К своей работе 64-летний специалист может приступить с января или июня следующего года.



Эднальдо Родригес, являющийся президентом конфедерации, планирует объявить о назначении Анчелотти в конце июня.



Ранее СМИ писали, что Родригес намерен обсудить с Анчелотти возможность сотрудничества после игры «селесао» с Гвинеей в Барселоне. Игра состоялась 17-го июня.



Бразильцы остаются без тренера после отставки Тите в конце 2022 года. В настоящий момент обязанности наставника сборной доверено исполнять Рамону Менезесу.