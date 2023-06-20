Уолкер может продлить контракт с «Манчестер Сити»

Дата публикации: 20-06-2023

В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация, что «Ман Сити» может пролонгировать соглашение с Кайлом Уолкером.



Инсайдер отметил, что «горожане» продолжают обсуждать с агентами защитника возможность продления контракта. Несмотря на предметный интерес к Уолкеру со стороны «Баварии», футболист еще может остаться на «Этихад Стэдиум».



Трудовые отношения 33-летнего защитника с «горожанами» истекают следующим летом. В минувшем сезоне в активе Уолкера 39 встреч в футболке «Сити» (1 результативная передача).



Рыночный ценник на Кайла составляет 15 млн евро (по данным портала «Transfermarkt»).



За национальную сборную Англии Уолкер провел 75 матчей, не отметившись в них результативными действиями.