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Уолкер может продлить контракт с «Манчестер Сити»

Дата публикации: 20-06-2023

В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация, что «Ман Сити» может пролонгировать соглашение с Кайлом Уолкером.

Инсайдер отметил, что «горожане» продолжают обсуждать с агентами защитника возможность продления контракта. Несмотря на предметный интерес к Уолкеру со стороны «Баварии», футболист еще может остаться на «Этихад Стэдиум».

Трудовые отношения 33-летнего защитника с «горожанами» истекают следующим летом. В минувшем сезоне в активе Уолкера 39 встреч в футболке «Сити» (1 результативная передача).

Рыночный ценник на Кайла составляет 15 млн евро (по данным портала «Transfermarkt»).

За национальную сборную Англии Уолкер провел 75 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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