«Рома» продлила контракт с Кристанте

Дата публикации: 20-06-2023

«Роме» удалось сохранить Брайана Кристанте. О продлении соглашения с опорником сообщила пресс-служба римлян.



«Мы рады объявить о пролонгации договора с Кристанте. Этот футболист постоянно прогрессировал и все, чего ему удалось достичь, в том числе трофеи в составе «Ромы» и Италии, полностью его заслуга. Для Брайана интересы «Ромы» всегда были на первом месте, а сам он является воплощением основных ценностей, которые клуб хотел бы передать молодым футболистам», - написала пресс-служба «джаллоросси».



Кристанте заключил с «Ромой» новый договор до середины 2027 года.



В минувшем сезоне на счету 28-летнего опорника 53 игры за римскую команду (1 забитый мяч, 3 ассиста). Прежний контракт Кристанте с клубом истекал этим летом.