05:17 ()
Свернуть список

«Рома» продлила контракт с Кристанте

Дата публикации: 20-06-2023

«Роме» удалось сохранить Брайана Кристанте. О продлении соглашения с опорником сообщила пресс-служба римлян.

«Мы рады объявить о пролонгации договора с Кристанте. Этот футболист постоянно прогрессировал и все, чего ему удалось достичь, в том числе трофеи в составе «Ромы» и Италии, полностью его заслуга. Для Брайана интересы «Ромы» всегда были на первом месте, а сам он является воплощением основных ценностей, которые клуб хотел бы передать молодым футболистам», - написала пресс-служба «джаллоросси».

Кристанте заключил с «Ромой» новый договор до середины 2027 года.

В минувшем сезоне на счету 28-летнего опорника 53 игры за римскую команду (1 забитый мяч, 3 ассиста). Прежний контракт Кристанте с клубом истекал этим летом.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close