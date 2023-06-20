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Гюндоган близок к переходу в «Барсу»

Дата публикации: 20-06-2023

«Барселона» все ближе к тому, чтобы подписать Илкая Гюндогана бесплатно.

«Mundo Deportivo» утверждает, что совсем недавно агент хавбека направил каталонцам сообщение, подтверждающее готовность его клиента принять предложение «сине-гранатовых». В «Барселоне» считают, что Гюндоган близок к тому, чтобы согласиться заключить договор с испанской командой. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» истекает 30-го июня, потому состав команды Хави он может пополнить в ранге свободного агента.

Ранее СМИ писали, что Гюндоган взял паузу, чтобы подумать над предложением испанского гранда. Немцем также интересовался «ПСЖ».

«Сити» не хочет расставаться с Гюндоганом и подготовил для него новое соглашение.

В сезоне 22/23 полузащитник отличился 11 раз и сделал 7 ассистов в 51 игре за «горожан».

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