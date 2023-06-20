Вратарь «ПСЖ» Рико вышел из комы

Дата публикации: 20-06-2023

Серхио Рико, находившийся в коме, пришел в сознание. Об улучшении состояния голкипера «Пари Сен-Жермен» рассказал в «Twitter» телеканал «Telecinco», ссылаясь на супругу футболиста Альбу Силву. Жена Рико подтвердила, что Серхио больше не вводят седативные препараты.



«Потихоньку он выздоравливает. Я была уверена, что Серхио справится, потому что он победитель», - приводит заявление Силвы источник.



Об инциденте с Рико СМИ сообщили 28-го мая. Трагедия случилась днем ранее после того, как футболит отыграл матч со «Страсбуром», после чего вернулся в Испанию. В «ПСЖ» подтвердили, что состояние вратаря тяжелое, а испанские издания рассказали, что он находится в больнице Севильи на аппарате жизнеобеспечения.



Рико является вторым кипером парижан.