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«Балтика» объявила о продлении контракта с Игнашевичем

Дата публикации: 20-06-2023

«Балтика» пролонгировала сотрудничество с Сергеем Игнашевичем. Об этом калининградцы сообщили в своем Telegram-канале.

«Мы рады продолжить совместную деятельность. Находимся в ожидании следующего сезона РПЛ», - написала пресс-служба «Балтики».

О сроках действия нового соглашения с Игнашевичем не сообщается. Экс-защитник ЦСКА получил назначение в калининградскую команду осенью 2021 года. «Балтика», возглавляемая им, по итогам завершившегося сезона пробилась в РПЛ, заняв вторую строчку в Первой лиге. В 34 играх «бело-синие» победили 18 раз и набрали 67 очков, отстав на 2 балла от «Рубина».

Старт нового сезона российской Премьер-лиги намечен на 23 июля.

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