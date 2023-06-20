«Челси» близок к приобретению нападающего «Вильярреала» Джексона

Дата публикации: 20-06-2023

«Челси» близок к закрытию сделки по переходу Николаса Джексона. Информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Фабрицио Романо.



Инсайдер отметил, что «аристократы» готовы заплатить отступные за сенегальца, которые составляют 35 млн евро. Лондонцы уже сообщили об этом представителям «Вильярреала», владеющего правами на нападающего. «Челси» хочет рассчитаться по трансферу несколькими платежами.



Сам 21-летний игрок уже согласовал с «аристократами» условия долгосрочного договора.



С «Вильярреалом» Джексон связан трудовыми отношениями до лета 2026 года. В сезоне 2022/2023 на его счету 26 встреч в Ла Лиге (12 забитых мячей, 4 голевых паса).



Стоимость форварда равняется 30 000 000 евро (Transfermarkt.de).