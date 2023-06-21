«Ньюкасл» хочет как можно быстрее приобрести Мэддисона

Дата публикации: 21-06-2023

По информации Фабрицио Романо, «Ньюкасл» не собирается тянуть с трансфером Джеймса Мэддисона. Как сообщил инсайдер в своем «Twitter», сделка по переходу хавбека «Лестера» может быть закрыта до конца недели.



Именно Мэддисона «сороки» выбрали в качестве приоритетной цели на ближайшее трансферное окно. В клубе хотят решить данный вопрос в максимально короткие сроки.



Полузащитником также интересуется «Тоттенхэм», но «Лестер» пока не получал от «шпор» предложений по Мэддисону.



В минувшем сезоне в активе футболиста 30 встреч в АПЛ (10 забитых мячей, 9 ассистов). Соглашение с Джеймса действует до лета 2024 года.



«Лестер Сити» по итогам сезона 2022/2023 вылетел из чемпионата Англии, поэтому расставание с одним из лидеров клуба вполне возможно.