«Вест Хэм» отклонил второе предложение «Арсенала» по Райсу в размере 105 млн евро

Дата публикации: 21-06-2023

«Арсенал» вновь получил отказ от «Вест Хэма» по вопросу трансфера Деклана Райса. Информация появилась в «Твиттере» Фабрицио Романо.



Инсайдер раскрыл подробности второго предложения «красно-белых». «Пушкари» готовы были выплатить за опорника 105 000 000 евро. 87,45 млн евро из них в формате обязательного платежа, а 17,55 млн евро – в качестве бонусов.



Однако в «Вест Хэме» решили, что условия, при которых клуб сможет получить бонусные выплаты, труднодостижимы. Помимо этого, «молотобойцы» надеются, что «Ман Сити» также направит предложение по Райсу.



В прошедшем сезоне опорник выходил на поле в составе «Вест Хэма» в 50 встречах, отличившись 4 раза и отдав 2 результативных паса.



Рыночный ценник на Райса составляет 90 млн евро («Transfermarkt»).