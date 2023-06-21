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«Вест Хэм» отклонил второе предложение «Арсенала» по Райсу в размере 105 млн евро

Дата публикации: 21-06-2023

«Арсенал» вновь получил отказ от «Вест Хэма» по вопросу трансфера Деклана Райса. Информация появилась в «Твиттере» Фабрицио Романо.

Инсайдер раскрыл подробности второго предложения «красно-белых». «Пушкари» готовы были выплатить за опорника 105 000 000 евро. 87,45 млн евро из них в формате обязательного платежа, а 17,55 млн евро – в качестве бонусов.

Однако в «Вест Хэме» решили, что условия, при которых клуб сможет получить бонусные выплаты, труднодостижимы. Помимо этого, «молотобойцы» надеются, что «Ман Сити» также направит предложение по Райсу.

В прошедшем сезоне опорник выходил на поле в составе «Вест Хэма» в 50 встречах, отличившись 4 раза и отдав 2 результативных паса.

Рыночный ценник на Райса составляет 90 млн евро («Transfermarkt»).

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