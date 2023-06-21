12:58 ()
Свернуть список

«Сочи» объявил о переходе полузащитника Крамарича

Дата публикации: 21-06-2023

«Сочи» пополнился Мартином Крамаричем. Пресс-служба клуба сообщила, что хавбек подписал соглашение с командой в ранге свободного агента. В «Сочи» футболист взял себе 7-ой номер.

Крамарич обучался футболу в словенской «Крке». С 2020 года Мартин был игроком «Браво Любляна». В минувшем сезоне в активе полузащитника 31 встреча в Первой лиге Словении, в которых он отметился 12 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

Рыночная стоимость игрока составляет 0,5 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

В составе «Марибора», за который Крамарич выступал до осени 2020 года, хавбек дважды выигрывал чемпионат страны. В активе 25-летнего футболиста также есть 1 матч за национальную сборную (без результативных действий).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close