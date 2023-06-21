«Сочи» объявил о переходе полузащитника Крамарича

Дата публикации: 21-06-2023

«Сочи» пополнился Мартином Крамаричем. Пресс-служба клуба сообщила, что хавбек подписал соглашение с командой в ранге свободного агента. В «Сочи» футболист взял себе 7-ой номер.



Крамарич обучался футболу в словенской «Крке». С 2020 года Мартин был игроком «Браво Любляна». В минувшем сезоне в активе полузащитника 31 встреча в Первой лиге Словении, в которых он отметился 12 забитыми мячами и 6 результативными передачами.



Рыночная стоимость игрока составляет 0,5 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



В составе «Марибора», за который Крамарич выступал до осени 2020 года, хавбек дважды выигрывал чемпионат страны. В активе 25-летнего футболиста также есть 1 матч за национальную сборную (без результативных действий).