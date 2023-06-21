«Манчестер Сити» близок к оформлению трансфера Ковачича

Дата публикации: 21-06-2023

Фабрицио Романо написал в своем Twitter-аккаунте, что «Сити» близок к закрытию сделки по переходу Матео Ковачича. В настоящий момент трансфер находится в завершающей стадии, а стороны прорабатывают его заключительные детали. «Горожане» надеются объявить о переходе хавбека «Челси» до конца недели.



По условиям личного контракта «Ман Сити» договорился с Ковачичем 2 неделями ранее.



Соглашение 29-летнего хорвата с «Челси» рассчитано до середины 2024 года. В минувшем сезоне в активе футболиста 37 встреч за «синих» (2 забитых мяча, 2 голевые передачи).



Рыночный ценник на Матео составляет 40 000 000 евро (источник – Transfermarkt.de).



За сборную Хорватии Ковачич провел 95 игр, отличившись в них 5 раз.