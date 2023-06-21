Малком может перейти в «Ювентус»

Дата публикации: 21-06-2023

Малком может сменить «Зенит» на «Ювентус». Информацию опубликовало издание «UOL».



Туринцы уже вступили в переговоры по трансферу бразильца. В скором времени клуб планирует направить соответствующее предложение «Зениту». За переход Малкома «Ювентус» готов заплатить 30-40 млн евро.



Бразильца по итогам сезона 2022/2023 признали лучшим футболистом РПЛ. На его счету 26 забитых мячей и 9 голевых пасов в 33 поединках за «Зенит».



С петербургской командой Малком связан контрактом до июня 2027 года. Transfermarkt.de оценивает 26-летнего вингера в € 30 млн.



17-го июня Малком впервые сыграл за национальную сборную. Во встрече с Гвинеей нападающий «Зенита» не смог отметиться результативными действиями.