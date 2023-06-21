«Галатасарай» готов купить Кордобу у «Краснодара» за 7–8 млн евро. Игрок не против перехода

Дата публикации: 21-06-2023

Следующим клубом Джона Кордобы может стать «Галатасарай». Ресурс «Transfermarkt» информирует об интересе турецкой команды к центрфорварду «Краснодара». Сумма трансфера может составить 7-8 млн евро. Сам колумбиец готов перейти в «Галатасарай», который в сезоне 2023/2024 выступит в еврокубках.



Состав «Краснодара» 30-летний игрок пополнил в июле 2021 года. Его трансфер обошелся клубу в 20 млн евро.



В минувшем сезоне Джон был одним из лидеров «чёрно-зелёных». Трудовые отношения нападающего с «быками» действуют до лета 2025 года. В сезоне 2022/2023 в активе 30-летнего колумбийца 37 встреч, в которых он отметился 21 забитым мячом и 10 ассистами.



Рыночная стоимость Кордобы равняется 11 млн евро («Transfermarkt»).