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«Челси» и «Интер» ведут переговоры по аренде Чалобы

Дата публикации: 22-06-2023

Ресурс «Football London» информирует, что «Интер» обсуждает с «Челси» переход Трево Чалобы. Миланцы намерены арендовать защитника с обязательством выкупа.

Также сообщается, что «аристократы» хотят включить в соглашение опцию обратного выкупа Чалобы. Данное условие является основной причиной, по которой стороны пока не могут достичь соглашения. В ближайшее время клубы продолжат переговоры по трансферу центрбека.

С лондонцами Чалоба связан трудовыми отношениями до середины 2028 года. В завершившемся сезоне в активе 23-летнего англичанина 33 встречи за «синих» (без результативных действий).

Рыночная стоимость игрока равняется 18 000 000 евро («Transfermarkt»).

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