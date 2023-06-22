«Спартак» расторг контракт с Рыбусом

Дата публикации: 22-06-2023

Мацей Рыбус покидает «Спартак». Информация об этом появилась на сайте «красно-белых».



Стороны решили завершить сотрудничество по обоюдному согласию. Состав «Спартака» поляк пополнил прошлым летом в ранге свободного агента, подписав с клубом контракт на 2 года. За «красно-белых» защитник провел всего 12 встреч, отметившись в них 1 голом и 1 результативной передачей. При этом в первой официальной игре за москвичей Рыбус получил 2 предупреждения и был удален с поля.



В России Мацей также защищал цвета московского «Локомотива» и грозненского «Ахмата».



В активе Рыбуса 66 матчей за сборную Польшу (2 забитых мяча).



Рыночный ценник на 33-летнего защитника составляет 0,3 млн евро.