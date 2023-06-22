«Рома» объявила о подписании Н'Дика

Дата публикации: 22-06-2023

В пресс-службе «Ромы» сообщили о заключении контракта с Эваном Обите Н'Дика, ранее выступавшим за «Айнтрахт».



«Эван, несмотря на молодость, показал себя как зрелый футболист, выступавший в одной из топовых лиг мира. Он помог добиться своей предыдущей команде европейского успеха. Мы признательны, что его выбор пал на «Рому», - такое обращение клуб разметил в связи с переходом Н'Дика.



В римской команде ивуариец выбрал себе 5-й номер. Срок действия его соглашения с клубом ограничен летом 2028 года.



В «Рому» Н'Дика перешел в статусе свободного агента, поскольку его соглашение с «Айнтрахтом» истекло. В минувшем сезоне на счету 23-летнего защитника 44 игры за немецкую команду (2 гола, 1 ассист).



Transfermarkt.de оценивает Эвана в € 32 млн.