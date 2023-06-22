Переход Хаверца в «Арсенал» согласован, о сделке объявят в ближайшее время

Дата публикации: 22-06-2023

В Twitter-аккаунте Фабрицио Романо появилась информация, что «Челси» и «Арсенал» договорились по трансферу Кая Хаверца.



О переходе форварда может быть объявлено в ближайшее время. «Челси» получит за Хаверца 70 000 000 евро. Дополнительно «аристократы» смогут рассчитывать еще на 6 млн евро бонусных выплат.



С «Арсеналом» немец подпишет долгосрочное соглашение сразу после того, как пройдет медосмотр, который состоится на этой неделе.



На «Стэмфорд Бридж» нападающий перебрался из «Байера» в 2020 году. Сумма трансфера составила 80 млн евро. В сезоне 2022/2023 Хаверц выходил на поле в составе команды в 47 встречах (9 забитых мячей, 1 голевой пас).



Рыночная стоимость нападающего – 55 млн евро (согласно «Transfermarkt»).